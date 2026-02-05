شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يهبط بأكثر من 5% رغم فوز Ripple برخصة الاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر الريبل يوم الأربعاء، حيث استقر قرب 1.56 دولار، مسجلاً خسائر بنحو 2% خلال آخر 24 ساعة، وسط موجة بيع أوسع ضربت الأصول عالية المخاطر في سوق العملات الرقمية. ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، بلغ حجم التداول لـ الريبل نحو 4.25 مليار دولار خلال اليوم الماضي.

يأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه السوق تصفية سريعة للمراكز المرفوعة بالرافعة المالية، بعد تقلبات عنيفة قادتها أخبار السياسة الأمريكية وانخفاض السيولة، حيث يمكن لأقل تحركات أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة عندما يسارع المتداولون إلى تقليص مراكزهم.

خلفية السوق والتقلبات

يتحرك الريبل في ظل بيئة مضطربة، مع استمرار عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية والنقاش الدائر في واشنطن حول تنظيم العملات الرقمية، والذي لم يسفر بعد عن نتائج واضحة. يعتمد المتداولون بشكل كبير على البيانات الاقتصادية والإشارات السياسية لتوجيه تحركاتهم.

رخصة الاتحاد الأوروبي لا توقف التراجع

أعلنت شركة Ripple، المرتبطة بـ الريبل ، في 2 فبراير عن حصولها على الموافقة الكاملة لرخصة مؤسسة مالية إلكترونية (EMI) في لوكسمبورغ من قبل الهيئة المالية في البلاد (CSSF).

وقالت كاسي كرادوك، المديرة التنفيذية لشركة Ripple في المملكة المتحدة وأوروبا، في بيان للشركة: "الحصول على رخصة EMI كاملة في الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة تحويلية."

مع ذلك، ظل أداء السعر ضعيفًا، حيث تراوح الريبل بين 1.54 و1.61 دولار يوم الأربعاء وفق بيانات Investing.com.

أداء بقية سوق العملات الرقمية

لم يكن الريبل وحده من تعرض للخسائر، إذ انخفض بيتكوين بنحو 3.5% خلال 24 ساعة الأخيرة ليصل قرب 74,600 دولار، بينما تراجع إيثر حوالي 4.3% إلى نحو 2,170 دولارًا، بحسب بيانات CoinMarketCap.

وأدت موجة تصفية المراكز (“liquidations”) إلى زيادة تقلبات السوق، حيث قام متداولو بيتكوين ببيع مراكز بقيمة 2.56 مليار دولار خلال الأيام الأخيرة، وفق بيانات من CoinGlass، بعد موجة بيع واسعة للأصول عالية المخاطر، حسبما ذكرت رويترز.

آراء المحللين

قال آدم مكارثي، كبير محللي الأبحاث في مزود بيانات الأسواق الرقمية Kaiko: "ما شهدناه خلال الأشهر القليلة الماضية يرجع على الأرجح إلى قيام الناس بإعادة تقييم أطر المخاطر الخاصة بهم."

وأشار جيم فيرايولي، مدير أبحاث واستراتيجية العملات الرقمية في Charles Schwab، إلى أن "القوى الخارجية" تشكل أكبر المخاطر، بما في ذلك ضعف تداول الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

الوضع التنظيمي في واشنطن

انعقد اجتماع في البيت الأبيض لحل الجمود القائم بين البنوك وشركات العملات الرقمية، لكنه انتهى دون التوصل إلى اتفاق. وتركز النزاع على ما إذا كان يمكن استخدام العملات المستقرة (Stablecoins) لدفع مكافآت العملاء.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "يواصل البيت الأبيض الانخراط في محادثات منتجة لدفع أجندة الرئيس ترامب قدماً."

بيانات الاقتصاد الكلي تزيد من عدم اليقين

تضافرت البيانات الاقتصادية لتزيد من حالة عدم اليقين، حيث سجلت وظائف القطاع الخاص الأمريكية زيادة طفيفة بلغت 22,000 وظيفة في يناير. أما تقرير التوظيف الرسمي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة، فقد تأجل بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي انتهى الثلاثاء، وفق رويترز.

وفي سوق العملات الرقمية، ليس هناك حاجة لخبر محدد حول أي رمز لتأثير الأسعار، إذ يمكن أن يؤدي هبوط الأسهم أو زيادة عمليات البيع القسري إلى تراجع سريع في الريبل في أسواق ضعيفة السيولة، خاصة خارج ساعات الذروة.

ما الذي يراقبه المتداولون الآن؟

يتابع المتداولون عن كثب أي أخبار تتعلق بـ تقرير التوظيف الأمريكي المؤجل، الذي كان من المقرر صدوره في 6 فبراير، وكذلك بيانات أسعار المستهلك لشهر يناير المتوقعة يوم 11 فبراير.