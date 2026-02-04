تابع الان خبر إشادة دولية بخطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026 ودور السعودية الإنساني الريادي عالميًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الدور الإنساني البارز الذي تواصل المملكة العربية السعودية الاضطلاع به في خدمة القضايا الإنسانية حول العالم، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزامًا راسخًا بمدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف الدول.

وأشادت الندوة بتدشين خطة مركز الملك سلمان للإغاثة 2026، التي تضمنت إطلاق 422 مشروعًا إنسانيًا في عدد من الدول، معتبرةً أن هذه الخطة تجسّد رسالة المملكة السامية القائمة على الرحمة والتكافل الإنساني، وترسّخ مكانتها بوصفها نموذجًا عالميًا في العمل الإغاثي المنظّم والمؤثر.

وأكدت أن تنوّع المشروعات الإغاثية وتعدد مجالاتها، بما يشمل قطاعات إنسانية وتنموية حيوية، يعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين ظروف الحياة في المجتمعات الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الجهود التي يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمثل امتدادًا للدور التاريخي للمملكة في العمل الخيري والإنساني، وتسهم في بناء شراكات دولية فاعلة تخدم الإنسان أينما كان، دون تمييز.