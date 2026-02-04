شكرا لقرائتكم خبر تجمع مطارات الثاني يحقق نموا في الحركة التشغيلية خلال 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق تجمع مطارات الثاني، المشغل لـ22 مطارا في مختلف مناطق المملكة، أداء مميزا خلال 2025، مسجلا نموا لافتا في الحركة الجوية وأعداد المسافرين، بما يعكس كفاءة التشغيل، وتوسع شبكة الوجهات الداخلية والدولية.

وأوضح التجمع أنه استقبل من خلال مطاراته أكثر من 19.9 مليون مسافر خلال 2025، محققا نموا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، كما سير أكثر من 164 ألف رحلة جوية بنمو بلغ 7%، وسجلت المطارات التابعة للتجمع التزاما استثنائيا بمعايير الوقت، بنسبة 87.9% لمواعيد المغادرة و87.4% لمواعيد الوصول.

وفي إطار التوسع في شبكة الوجهات، أعلن التجمع عن الوصول إلى 25 وجهة دولية وداخلية عبر 124 مسارا جويا، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين مناطق المملكة والعالم.

وعلى صعيد الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، تجاوز مستهدفات أحجام الشحن لعام 2025 بنسبة 7%، حيث جرى تسجيل أحجام شحن بلغت 1,634 طنا، محققا نموا بنسبة 44% مقارنة بـ2024.

وشهد العام نفسه استقبال طائرات شحن للمرة الأولى في عدد من مطارات التجمع، من بينها: مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، حيث استقبل 10 طائرات شحن بحجم بلغ 109 أطنان، في حين استقبل مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة 27 طائرة شحن بحجم بلغ 357 طنا.

وفي جانب الشراكات الاستراتيجية، أبرم التجمع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية، من أبرز هذه الشراكات: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الشؤون البلدية والإسكان، وهيئة السياحة، وبوينج (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، ونادي الطيران السعودي، وسابتكو، وشركة Front End.

وعلى صعيد الشهادات والاعتمادات والجوائز، واصل تجمع مطارات الثاني تحقيق منجزات نوعية تعكس التزامه بتحسين تجربة المسافر ورفع جودة الخدمات، حيث حصل 18 مطارا على اعتماد تجربة العميل المستوى الثاني والصادرة من مجلس المطارات الدولي (ACI).

كما كرم مطار نجران الدولي من المجلس نفسه بوصفه أفضل مطار في الشرق الأوسط لفئة أقل من مليوني مسافر، إضافة إلى تحقيق 5 مطارات تابعة للتجمع 5 جوائز ضمن برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات لعام 2024، وذلك ضمن جائزة مطارات السعودية.

وتأكيدا على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة؛ نفَذ التجمع خلال 2025م 278 فرضية في المطارات التابعة له؛ وذلك بهدف رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، إذ أسهمت في تعزيز سرعة الاستجابة وتقليل زمن التعامل مع الحالات الطارئة، فضلا عن تحسين مستوى التنسيق والتكامل بين فرق الإطفاء والإنقاذ والجهات الداعمة.