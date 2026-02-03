شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح قو للاتصالات السعودية ترتفع 27% بالربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2025 والان مع بالتفاصيل

استقر الدولار على نطاق واسع يوم الثلاثاء، مع تفوق البيانات الاقتصادية الإيجابية وتغيّر توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على المخاوف المرتبطة باحتمال حدوث إغلاق جديد للحكومة الأميركية.

وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، استقرارًا نسبيًا عند 97.53، بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% على مدى يومين. وارتفع اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.1804 دولار.

وكان الدولار قد اكتسب زخمًا أقوى في الأيام الأخيرة عقب ترشيح كيفن وورش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تتوقع الأسواق عمومًا أن يكون أقل ميلاً للدفع نحو خفض سريع لأسعار الفائدة مقارنة بمرشحين آخرين.

استمرار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في MUFG، إن ترشيح وورش أرسل إشارة مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى إلى تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد السياسة النقدية. لكنه أضاف أن وورش من المرجح أيضًا أن «يدعم، على الأقل في المرحلة الأولى، أسعار فائدة أقل».

وأضاف: «نعتقد أنه عندما تهدأ الأمور، سيعود الدولار إلى الضعف، ونتوقع أن يرتفع زوج اليورو/الدولار مجددًا فوق مستوى 1.20 في وقت لاحق من هذا العام، مع شروع الفيدرالي في خفض الفائدة وبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير».

وفي الأثناء، أظهرت بيانات التصنيع الأميركية عودة النشاط إلى النمو، إذ أعلن معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 52.6 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

غير أن تقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة واسعة، لن يصدر هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وفي أماكن أخرى، هدأت التوترات الجيوسياسية بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند، وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران.

الدولار الأسترالي يقفز

قفز الدولار الأسترالي عقب قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بأول رفع لأسعار الفائدة منذ عامين، حيث زاد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85%. كما حذّر البنك من مخاطر التضخم، ما عزز الرهانات على تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل خلال هذا العام.

وسجّل الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.96% ليصل إلى 0.7014 دولار، كما بلغ أعلى مستوى له مقابل الين الياباني منذ عام 1990، مرتفعًا بأكثر من 1.5% إلى 109.48 ين.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعاتهما يوم الخميس، على أن تترقب الأسواق عن كثب أي إشارات من المركزي الأوروبي بشأن ما إذا كان الارتفاع الأخير لليورو قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية مستقبلًا.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، ستتجه الأنظار إلى انتخابات مجلس النواب الياباني.

وقد باع المستثمرون الين الياباني وسندات الحكومة اليابانية في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة في 8 فبراير، على خلفية رهانات بأن تحقيق حزب رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي نتائج قوية سيمنحها هامشًا أوسع لتوسيع التحفيز الاقتصادي.

وكان الين قد تلقى بعض الدعم الأسبوع الماضي بعد تلميحات من صانعي السياسات في اليابان بشأن احتمال التنسيق مع الولايات المتحدة في تحرك مشترك للدفاع عن العملة.

وسجل الدولار استقرارًا أمام الين عند 155.67 ين، منخفضًا عن أعلى مستوى له في عام ونصف عند 159.45 ين الذي بلغه في منتصف يناير.

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في Ebury: «ستكون نتيجة انتخابات هذا الأسبوع حاسمة، إذ إن تحقيق تاكاييتشي أداءً قويًا قد يدفع الين مجددًا باتجاه مستوى 160».

وفي السياق ذاته، دافعت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما يوم الثلاثاء عن التصريحات الأخيرة لتاكاييتشي التي سلّطت الضوء على فوائد ضعف الين، مؤكدة أن رئيسة الوزراء كانت تشير إلى «ما هو مذكور في الكتب الدراسية».