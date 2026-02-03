شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تنتهي من إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

•المعدن الثمين يتعافي من أدنى مستوي في 4 أسابيع

•توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•السوق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 6% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، وذلك بعد هبوط حاد استمر ثلاثة أيام متتالية بسبب موجة بيع تاريخية سيطرت على المعادن النفيسة،ويدعم هذا الانتعاش أيضًا توقف صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



يترقب المتعاملون بداية من اليوم ،صدور العديد من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،والتي ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 6.2% إلى (4949.81$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,660.63$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,660.63$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، فقد المعدن الثمين "الذهب" نسبة 4.75% ، في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,402.83 دولاراً للأونصة.



•بخلاف تسارع عمليات البيع لجني الأرباح من أعلى مستوى على الإطلاق عند 5,598.13 دولاراً للأونصة ،دخل سوق الذهب في موجة بيع تاريخية ،بسبب انحسار مخاوف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ،وبعدما رفعت مجموعة CME هوامش تداول عقود الذهب والفضة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.73 نقطة ،عاكساً توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة، في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 85% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 15%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور سلسلة من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم، فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية نوفمبر الماضي، وتصدر غداً الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يناير، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة.



توقعات حول أداء الذهب

قال محللو دويتشه بنك إن التاريخ يشير إلى أن المحركات قصيرة الأجل هي التي تقف عادةً خلف مثل هذه التحركات، حتى وإن كان حجم موجة البيع قد أثار تساؤلات جديدة حول تمركزات السوق.



وأوضح محللو البنك أنه رغم تراكم مؤشرات النشاط المضاربي المرتفع على مدى أشهر، فإنها لا تكفي وحدها لتفسير حجم التحرك الذي شهده السوق الأسبوع الماضي.



وأضاف المحللون:إن التصحيح الذي شهدته أسعار المعادن النفيسة تجاوز في حجمه أهمية المحفزات الظاهرة، وأنه من غير المرجح أن تكون نوايا المستثمرين في المعادن النفيسة (سواء الرسميين أو المؤسسات أو الأفراد) قد تغيرت إلى الأسوأ.



وأشار دويتشه بنك إلى أن موجة البيع جاءت نتيجة مزيج من العوامل، من بينها تعافي الدولار الأمريكي، والتغير في التوقعات بشأن قيادة الاحتياطي الفيدرالي عقب ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وراش لرئاسة الفيدرالي، إلى جانب تقليص المراكز قبيل عطلة نهاية الأسبوع.



وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في إيتورو:التمركزات المضاربية لعبت بالتأكيد دورًا على المدى القصير. الفضة جذبت مشاركة أكبر من المستثمرين الأفراد مقارنة بالذهب، ما يجعلها أكثر حساسية لتقلبات المعنويات السريعة والتداولات قصيرة الأجل.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,087.10 طن متري.



نظرة فنية

