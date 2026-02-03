توقعات بسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة.

ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على البحر ليلاً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:35، والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 08:24، والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:16، والمد الثاني عند الساعة 23:57، والجزر الأول عند الساعة 17:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:13.