شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-03 15:31PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط تماسك مستوى الدعم المحوري 1.1800، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.