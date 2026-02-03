تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 03-02-2026

تقدم قليلاً سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط تماسك مستوى الدعم المحوري 1.1800، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.