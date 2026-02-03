اخبار العالم

بولندا تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • بولندا تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا 1/2
  • بولندا تستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف هذا الأسبوع، للبحث في تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا، في مدينة غدانسك بشمال بولندا خلال يونيو المقبل.
وقال توسك لوسائل إعلام إنّه يُعدّ مع فريقه "مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار أوكرانيا، يُعقد في غدانسك ببولندا خلال يونيو".
وتابع: "سنناقش التفاصيل التنظيمية مع مضيفينا الأوكرانيين"، مبدياً أمله في إطلاق "الخطة الكبرى لإعادة إعمار أوكرانيا" بعد انتهاء الحرب.
وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنّ ذلك "يعني استثمارات ضخمة، ومبالغ طائلة، ومشاريع بناء هائلة"، مشيراً إلى مشاركة "روّاد أعمال، وشركات، وخبراء، ومسؤولين سياسيين من مختلف أنحاء العالم".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا