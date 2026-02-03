زهرة الواحة للتجارة تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 120 مليون ريال

هبطت أسهم PayPal Holdings Inc. المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (PYPL) بنسبة 18% يوم الثلاثاء، في موجة بيع أعقبت إخفاق الشركة في تحقيق توقعات الأرباح والإعلان عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي.

وأعلن مجلس إدارة الشركة تعيين إنريكي لوريس رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا اعتبارًا من 1 مارس 2026، على أن يتولى المدير المالي جيمي ميلر مهام الرئيس التنفيذي المؤقت حتى ذلك الحين. وأوضح المجلس أن وتيرة التغيير والتنفيذ في عهد الرئيس التنفيذي الحالي أليكس كريس لم تكن متماشية مع توقعاته.

وزادت نتائج الربع الرابع من عام 2025 من الضغوط على السهم. إذ أعلنت باي بال عن أرباح معدلة قدرها 1.23 دولار للسهم، على إيرادات صافية بلغت 8.68 مليار دولار، وهو ما جاء دون تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح عند 1.29 دولار للسهم وإيرادات بنحو 8.79 مليار دولار.

كما تباطأ نمو خدمة الدفع الإلكتروني ذات العلامة التجارية (Branded Checkout) عبر الإنترنت إلى 1% خلال الربع، مقارنة بـ 6% قبل عام، وهو ما اعتبره المستثمرون مؤشرًا مقلقًا. وأشارت الإدارة إلى ضغوط في قطاع التجزئة الأميركي واشتداد المنافسة، بما في ذلك من شركات تكنولوجيا كبرى مثل آبل وغوغل.

وقال مجلس الإدارة إن الانتقال في القيادة التنفيذية يهدف إلى تسريع وتيرة التغيير داخل الشركة. ومن المتوقع أن تركز القيادة الجديدة على الابتكار في المنتجات، وضبط سياسات التسعير، وتعزيز تفاعل المستخدمين عبر خدمات باي بال الأساسية، ولا سيما حلول الدفع ذات العلامة التجارية والمحفظة الرقمية.

وبحسب التوجيهات الصادرة عن الشركة، تشير توقعات الربع الأول من عام 2026 إلى أن الأرباح ستتراجع بمعدل متوسط من خانة الآحاد، في حين يُتوقع أن تظل أرباح العام بأكمله مستقرة أو تتحول إلى تراجع طفيف.