تنمية تتقدم في جنوب اليمن وغضب واحتجاجات تعم صنعاء

شهدت الساحة اليمنية خلال الساعات الماضية تحركات متسارعة على المستويات التنموية والسياسية والحقوقية، بين مشروعات خدمية ضخمة، وتوترات أمنية، وتصعيد احتجاجي في القطاع الصحي، في حين تتواصل التداعيات الناتجة عن الانتهاكات السابقة، ما يعكس صعوبة الملف اليمني وتعقيداته، وسط سعي الحكومة الشرعية لتعزيز سلطة الدولة وتثبيت مؤسساتها في المحافظات المحررة.

مشروعات تنموية

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن دخول تسعة مشروعات تنموية حيز التنفيذ في ست محافظات، ضمن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وتركز المشروعات على قطاعي التعليم والصحة في محافظات تعز ولحج ومأرب والضالع وشبوة وأبين، شاملة إنشاء أربعة مشروع صحية، منها مركز أمومة وطفولة، ومركز طوارئ للتوليد في لحج، إضافة إلى مستشفى العين الريفي في تعز، ومستشفى الضالع الريفي، ومجمع تعليمي للبنات في مأرب وثلاث مدارس جديدة في لحج والضالع وشبوة وأبين، ويمثل هذا التوسع خطوة ملموسة في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.

ونفذت قوات عسكرية عملية تفتيش، صباح أمس، في منزل رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي المنحل لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، محمد عبدالملك الزبيدي.

وأكدت المصادر أن القوة كانت مكونة من جنود محليين من حضرموت، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية، ما يعكس استمرار التوترات داخل أطر النفوذ المحلي، وسط سعي الحكومة للسيطرة على القرار الأمني والعسكري وفق خطة توحيد مؤسسات الدولة.

عمل مؤسسي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تقدم مؤسسات الدولة في توحيد القرار الأمني والعسكري وتحسين الخدمات الأساسية.

مشيراً إلى رفع ساعات توليد الكهرباء في عدن من ساعتين إلى نحو 14 ساعة يومياً، وإتمام صرف رواتب كافة التشكيلات العسكرية وموظفي القطاع العام. وأضاف الرئيس أن الحكومة ماضية في إغلاق السجون غير القانونية وتفعيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، مشدداً على أن استقرار مؤسسات الدولة ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ويقلص جذور الإرهاب.

إلى ذلك عقد الفريق طارق صالح اجتماعًا موسعًا لقادة ألوية المقاومة الوطنية عبر الاتصال المرئي لمتابعة التطورات الميدانية على الساحل الغربي، وتقييم التهديدات الحوثية، ومناقشة خطط التدريب والجاهزية، مؤكداً أهمية التصدي لأي محاولات تسلل أو تصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية، عقب منع الحوثيين هبوط طائرة تجارية في مطار جد.

إعادة فتح تحقيقات

دعت المحامية والناشطة الحقوقية، هدى الصراري، القضاء اليمني إلى إعادة فتح ملف اغتيال اللواء الركن ثابت جواس، استناداً إلى معلومات جديدة حول تورط جهات إماراتية وتفاهمات سرية مع الحوثيين.

واعتبرت أن مراجعة الأدلة وإعادة التحقيقات ضرورة لضمان العدالة للضحايا وحماية حقوق المتهمين، في المقابل، أكدت وزارة حقوق الإنسان تلقيها شكاوى عن جرائم جسيمة من مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة لدولة الإمارات ومرتزقة أجانب، تشمل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاحتجاز في سجون سرية، مؤكدة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم وأن العدالة واجب وطني لا تقبل التجزئة.

تصعيد حوثي

دخل موظفو القطاع الصحي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، مرحلة تصعيد احتجاجي غير مسبوقة بعد انقطاع رواتبهم لعدة أشهر، مهددين بانهيار شبه كامل للخدمات الطبية.

وأعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية برنامج احتجاجي تدريجي مع الإبقاء على خدمات الطوارئ فقط، في حين توقفت أقسام حيوية في المستشفى الجمهوري، مثل الغسل الكلوي والجراحات العاجلة، ما يعرض حياة المئات للخطر المباشر.

وألقى العاملون المسؤولية على الحوثيين، معتبرين أن سياساتهم المالية حول الخدمات الطبية حولت المستشفيات العامة إلى عبء تجاري على المرضى.

استقرار حضرموت بدعم سعودي

أكد لـ«دوت الخليج» الشيخ صالح بن ثابت النهدي، شيخ قبيلة نهد وعضو مجلس الشورى اليمني، استقرار الوضع الأمني في حضرموت الوادي والساحل بعد التدخل السعودي الأخير، مشيداً بالدور الحاسم للمملكة في استلام المعسكرات بأسلوب دقيق واحترافي.

وأعرب بن ثابت عن تأييده للجنة التحضيرية لرؤية حضرمية موحدة للمشاركة في مؤتمر الرياض، برئاسة محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مشدداً على أهمية العمل برؤية جامعة وتوحيد الصف الحضرمي.

وأشار إلى دعمه لمجلس حضرموت الوطني منذ تأسيسه في الرياض، مؤكداً ضرورة توسيع المشاركة لتشمل جميع المكونات والكفاءات الحضرمية، ومشدداً على أن العمل الجماعي المنظم يحمي مصالح المحافظة.

ودعا الشيخ بن ثابت مجلس القيادة الرئاسي لاعتماد الكفاءة والنزاهة كأساس للتعيينات الحكومية، مع مراعاة العدالة في التمثيل الجغرافي، مؤكداً أن حضرموت تمتلك ثقلًا بشرياً وكوادر مؤهلة تستحق المشاركة في إدارة الدولة.