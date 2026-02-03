- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-03 11:34AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تحركاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد السعر على التماسك بعد موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، بالإضافة لوجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يحول دون تعافي السعر.