تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 03-02-2026

يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تحركاته المتقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما ساعد السعر على التماسك بعد موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، بالإضافة لوجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يحول دون تعافي السعر.