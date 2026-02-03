الاقتصاد

لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصحيح المسار الهابط – تحليل – 03-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصحيح المسار الهابط – تحليل – 03-02-2026 1/2
  • لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصحيح المسار الهابط – تحليل – 03-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لايت كوين (LTCUSD) يحاول تصحيح المسار الهابط – تحليل – 03-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-03 12:04PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع قليلاً سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 152.00$، ليستهدف مستوى الدعم 145.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا