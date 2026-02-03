سيف بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غالوب" على هامش القمة العالمية للحكومات

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ، معالي جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: "التقيتُ جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلنا الرؤى حول دور البيانات الموثوقة، وقياس الثقة وجودة الحياة في صياغة سياسات أمنية أكثر فاعلية واستدامة.

وتكمُن أهمية "غالوب" في كونها إحدى أعرق المؤسسات العالمية في قياس الرأي العام وتحليل السلوك الإنساني، حيث تشكّل بياناتها مرجعاً معتمداً لصنّاع القرار والحكومات في استشراف المخاطر، وتقييم الاستقرار المجتمعي، وبناء سياسات قائمة على فهم عميق للإنسان قبل الأرقام.

فالأمن في عالم اليوم يتأسّس على الجاهزية الميدانية، ويتعزّز بفهم السلوك الإنساني، ويترسّخ ببناء الرضا المجتمعي، وتنمية رأس المال النفسي والمعرفي للمجتمعات، باعتبارها خط الدفاع الأول لأى منظومة استقرار".

التقيت جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة غالوب، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلنا الرؤى حول دور البيانات الموثوقة وقياس الثقة وجودة الحياة في صياغة سياسات أمنية أكثر فاعلية واستدامة. وتكمن أهمية غالوب في كونها إحدى أعرق المؤسسات العالمية في قياس الرأي العام… pic.twitter.com/4BtUBmGZOc — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 3, 2026

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed)