شاهد بالصورة والفيديو.. في لقطة مؤثرة.. الفنانة ندى القلعة تحضن إبنها “وائل” وتحتويه بعد أن شاركها الإحتفال بعيد ميلادها

خطف مقطع فيديو متداول حديثاً للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الشهيرة وهي تحتوي إبنها “وائل”, وتحضنه خلال احتفالها بعيد ميلادها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع المقطع الذي تم وصفه بالمؤثر وقام عدد كبير من التابعين بمشاركته على صفحاتهم الشخصية مع تعليقات: (حنان وعاطفة الأمومة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

