وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, للحظة انهيار مسرح بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن القاعة شهدت حفل زواج المصور السوداني, “محمد صلاح”, والذي حضر حفل زفافه المئات من أصدقائه ومعارفه. مطرب الحفل محمد بشير, تفاجأ أثناء تقديمه وصلة غنائية بإنهيار المسرح, وسقوط شاب تحته بسبب الازدحام الكبير من أصدقاء العريس الذين احتشدوا بكميات كبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بسبب تدافع أصدقاء العريس.. انهيار المسرح في حفل زواج سوداني بالقاهرة أحياه الفنان محمد بشير وحضره المئات من الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.