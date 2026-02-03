الرئيس التركي يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض في زيارة رسمية.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية، وزراء الخارجية هاكان فيدان والمالية محمد شيمشك والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر والشباب والرياضة عثمان أشقن باق والدفاع يشار غولر والصحة كمال مميش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

ويضم الوفد التركي كذلك، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

وعقب استقباله في المطار، توجه أردوغان والوفد المرافق إلى قصر اليمامة في الرياض، لبدء الاجتماعات، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى المملكة في 18 يوليو 2023، حيث استقبله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، وعقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.

كما شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، شملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، والخطة التنفيذية للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي. كما شهدت الزيارة كذلك توقيع عقدين مع شركة بَايكر التركية.