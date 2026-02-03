تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تفاصيل تصميم آيفون فولد لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة تفاصيل إضافية حول أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، المعروف مؤقتًا باسم iPhone Fold، والذي يُتوقع إطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.

أوضح المسرّب Instant Digital عبر منصة Weibo أن أبل ستضع أزرار التحكم في الصوت أعلى الحافة اليمنى للجهاز، في تصميم يشبه ما هو موجود في iPad Mini.

ويعود هذا الترتيب (بحسب التسريب) إلى تموضع اللوحة الأم في الجهة اليمنى، لتتجنب الشركة تمرير الكابلات إلى الجهة اليسرى.

في المقابل، سيضم الجانب الأيمن أيضًا زر التشغيل المزود بمستشعر Touch ID إلى جانب زر Camera Control، بينما ستظل الجهة اليسرى من الهاتف خالية تمامًا من أي أزرار.

وعلى الواجهة الأمامية، يُتوقع أن يعتمد iPhone Fold على كاميرا أمامية بتصميم ثقب واحد مخصص لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. أما في الخلف، فسيأتي الهاتف بكاميرتين داخل وحدة تصوير بتصميم مستوحى من iPhone Air، مع فلاش LED وميكروفون مدمج.

وأشار التسريب كذلك إلى أن وحدة الكاميرا الخلفية ستأتي بلون أسود كامل يختلف عن لون هيكل الهاتف، ما يمنح التصميم تباينًا بصريًا واضحًا. ومن المنتظر أن يتوفر الهاتف بلونين على الأقل، من بينها اللون الأبيض.

وأخيرًا، ذكر المسرّب أن أبل ستعتمد تصميمًا داخليًا مكدسًا يسمح بتوفير مساحة أكبر للبطارية، في خطوة تهدف إلى تحسين عمر الاستخدام اليومي للهاتف القابل للطي.

المصدر