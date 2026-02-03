نوارة تدشن مشروع سلة رمضان للعاملين بولاية القضارف وتؤكد دعم الحكومة للولاية

دشنت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الاثنين، بوزارة التربية والتعليم بمدينة القضارف مشروع السلة الرمضانية المجانية التي قدمتها حكومة الولاية للعاملين بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال الولاية بتكلفة أكثر من 6 مليار جنيه تحت شعار “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، وبرعاية والي الولاية الفريق ركن محمد أحمد حسن.

وأثنت سيادتها ​على المبادرات والخطط الاستراتيجية التي ظلت تقدمها الولاية في كافة المجالات مشيدةً بجهود حكومة الولاية في سفلتت طريق الستين، مؤكدةً دعم الدولة لحكومة الولاية حتى تصبح من أوائل ولايات السودان المزدهرة.

وقالت د. نوارة إن السلة الرمضانية تجسّد روح التكافل والشعور بالآخر وهذا ديدن السودانيين وولاية القضارف كانت حاضرة في وقت الحرب ووقت النزوح.

وأوضح الوالي أن زيارة عضو مجلس السيادة جاءت بغرض تفقد العمل بالولاية والوقوف على موازنة ولاية القضارف للعام 2026م مشيراً إلى أن الزيارة ستعود بالنفع الكبير في حلحلة بعض مشاكل الولاية العالقة في المستحقات.