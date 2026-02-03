بالصورة.. المطرب صديق عمر يفجرها داوية: (أغلب الفنانين والفنانات بتاعين شيوخ ودجل وشعوذة)

فجر المطرب السوداني, الشاب صديق عمر, مفاجأة كبيرة عبر تدوينة نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثار المطرب صديق عمر, الجدل بتدوينته التي قام بنشرها وحظيت بتفاعل واسع من المتابعين. وأتهم المطرب بعض زملائه وزميلاته بالتعامل مع الشيوخ والدجالين, حيث قال: (اغلبهم بتاعين شيوخ ودجل وشعوذه فنانين علي فنانات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

