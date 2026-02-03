شاهد بالفيديو.. العروس الحسناء “حنين” تستصحب معها والدها “الحوت” لحفل زفافها وتترحم عليه بلافتة وضعتها أمام مدخل قاعة الفرح

لم تنسى عروس الموسم الحسناء “حنين”, والدها أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, في ليلة زفافها من المطرب الشاب مأمون سوار الدهب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت “حنين”, بلفتة بارعة نالت بها اعجاب وإحترام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. إبنة الأسطورة قامت بوضع لافتة أمام مدخل قاعة الفرح ترحمت فيها على والدها وعلى جدتها, بعبارات مؤثرة (رحم الله روحا لا تعوض وضحكة لا تنسى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

