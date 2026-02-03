ARK التابعة لكاثي وود تعزّز انكشافها على أسهم العملات المشفّرة وسط تراجع الأسهم

كشفت شركة إدارة الأصول ARK Invest، التي أسستها Cathie Wood، يوم الاثنين أنها زادت انكشافها على الأسهم المرتبطة بالعملات المشفّرة، مستفيدة من تراجع سوق الأسهم هذا الأسبوع.

وفي إشعار تداول شاركته مع Cointelegraph، أفادت ARK Invest بأنها اشترت أسهمًا في منصة التداول Robinhood، ومُصدر العملات المستقرة Circle، وشركة Block Inc. التابعة لـ Jack Dorsey، إضافة إلى مدير الأصول الرقمية BitMine، وبورصتي العملات المشفّرة Coinbase وBullish، وغيرها.

وجرى تنفيذ عمليات الشراء بشكل أساسي عبر صندوقين متداولين في البورصة تابعين للشركة، هما ARK Innovation ETF المُرمز (ARKK) وARK Blockchain & Fintech Innovation ETF المُرمز (ARKF)، في حين زاد أيضًا صندوق ARK Next Generation Internet ETF من انكشافه على أسهم مرتبطة بالعملات المشفّرة.

وشملت أكبر عمليات الشراء 235,077 سهمًا من Robinhood المُرمز (HOOD) بقيمة تقارب 21.1 مليون دولار بالأسعار الحالية، إضافة إلى 274,358 سهمًا من BitMine المُرمز(BMNR) بقيمة تُقدّر بنحو 6.2 ملايين دولار ضمن صندوق ARKK.

وبحسب بيانات Google Finance، شهدت أسهم شركات العملات المشفّرة بداية ضعيفة للأسبوع، إذ تراجعت أسهم Robinhood وCircle بنحو 10% و8% على التوالي، في حين انخفضت أسهم BitMine وBullish بنسبة 9.16% و4.47% على الترتيب.

كما سجّلت أسهم Strategy وMetaplanet وGalaxy Digital تراجعات إضافية.

وتعرّضت صناديق ARK Invest لضغوط مستمرة خلال الأشهر الماضية، مع استمرار تعثّر الأسواق منذ انهيار سوق العملات المشفّرة في أكتوبر. وكانت الشركة قد عززت أيضًا انكشافها على أسهم العملات المشفّرة في أواخر الشهر الماضي، رغم استمرار تراجع السوق.

ويأتي هذا التراجع في أسهم شركات العملات المشفّرة بالتوازي مع فترة صعبة تشهدها أسعار الأصول الرقمية هذا العام، إذ هبط سعر (BTC) إلى ما دون 80 ألف دولار في فبراير، للمرة الأولى منذ أبريل 2025.