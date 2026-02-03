الأهلي يتعثر أمام “البنك” بـ “تخصص” تريزيجيه.. وسيراميكا كليوباترا يغرد وحيداً في الصدارة

أهدر النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في رحلة استعادة قمة الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله الإيجابي أمام البنك الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17. هذه النتيجة أشعلت المنافسة في المربع الذهبي، ومنحت الصدارة نفساً جديداً للمنافسين.

سيناريو المباراة: “ضربة” شلبي وإنقاذ “تريزيجيه”

فاجأ البنك الأهلي ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى شلبي، الذي استغل عرضية متقنة من “مدبولي” إثر ضربة حرة، ليوجهها بلمسة فنية رائعة داخل الشباك الحمراء.

استمرت محاولات الأهلي للعودة حتى الدقيقة 80، حينما نجح الدولي محمود حسن تريزيجيه في فك الشفرة الدفاعية للبنك بتسديدة مقوسة (R2) سكنت أقصى الزاوية، لينقذ فريقه من الهزيمة ويخرج بنقطة التعادل.

جدول الترتيب: الصدارة “سيراميكية” والأهلي يترقب

عقب هذا التعادل، استقر الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

ترتيب مراكز المقدمة (الجولة 17):

سيراميكا كليوباترا: 32 نقطة (المتصدر). بيراميدز: 28 نقطة. الأهلي: 27 نقطة (له مباريات مؤجلة). الزمالك: 25 نقطة. المصري البورسعيدي: 23 نقطة.

أرقام من وحي اللقاء

الأهلي : خاض 14 لقاءً (فاز في 7، تعادل في 6، وتلقى هزيمة واحدة).

البنك الأهلي: خاض 15 لقاءً (فاز في 4، تعادل في 9، وخسر مرتين).

رغم التعادل، لا يزال الأهلي يمتلك ميزة “المباريات المؤجلة” التي قد تعيده للصدارة في حال الفوز بها، لكن اتساع الفارق مع سيراميكا كليوباترا إلى 5 نقاط يضع ضغطاً كبيراً على كتيبة السويسري مارسل كولر في الجولات القادمة.