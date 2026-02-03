لعنة “الخلفية” تضرب زيزو في ليلة تعثر الأهلي.. تعرف على السجل الطبي المقلق

لم تكن نتيجة التعادل أمام البنك الأهلي هي الخسارة الوحيدة للمارد الأحمر في ليلة استاد القاهرة، بل امتدت لتشمل ضربة موجعة في القوة الهجومية للفريق، بسقوط الجناح الدولي أحمد سيد زيزو مصاباً وخروجه اضطرارياً في الشوط الأول من عمر اللقاء.

في الدقيقة 29 من زمن المباراة، وبينما كان الأهلي يحاول تدارك تأخره بهدف مصطفى شلبي المبكر، سقط أحمد سيد زيزو أرضاً إثر كرة مشتركة في وسط الملعب. ورغم محاولات طبيب الفريق أحمد جاب الله لإسعافه، إلا أن الآلام القوية في العضلة الخلفية أجبرت اللاعب على طلب التبديل فوراً، ليدفع المدرب ييس توروب بـ حسين الشحات بديلاً له.

الإصابة الثالثة.. سجل طبي مقلق لزيزو هذا الموسم

تعد إصابة اليوم هي الثالثة التي تطارد زيزو منذ انطلاق موسم 2025-2026، وهو ما يضع علامات استفهام حول الإجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعب:

التاريخ نوع الإصابة مدة الغياب 14 سبتمبر 2025 إصابة في العضلة المقربة 19 يوماً 15 نوفمبر 2025 إصابة طفيفة في الركبة 5 أيام فقط فبراير 2026 آلام في العضلة الخلفية (اليوم) قيد التقييم الطبي

يُذكر أن اللاعب عانى أيضاً من إجهاد في عضلة السمانة عقب مواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

لغة الأرقام: تأثير زيزو مع “المارد الأحمر”

رغم الإصابات، يظل زيزو أحد أهم الأوراق الرابحة في تشكيل المدرب ييس توروب، حيث تشير إحصائياته هذا الموسم إلى:

المشاركات : 20 مباراة في كافة البطولات.

المساهمات التهديفية: سجل 4 أهداف وصنع 8 آخرين (إجمالي 12 مساهمة).

تداعيات الإصابة على مشوار الدوري

يأتي خروج زيزو في وقت حرج، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 27 نقطة (بعد التعادل) من 14 مباراة، ويحتاج الفريق لكافة عناصره الأساسية لملاحقة المتصدر سيراميكا كليوباترا. ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات القادمة لتحديد حجم التمزق ومدة الغياب الرسمية.