حكومة النيل الأبيض توزع 2600 جوال دقيق للنازحين بقوز السلام

قدّمت اليوم حكومة ولاية النيل الأبيض، بقيادة الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية، وبإشراف الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، منحة غذائية بلغت 2600 جوال دقيق زنة 25 كيلوجراماً للنازحين بمنطقة قوز السلام من ولايتي كردفان ودارفور، المتأثرين بالأوضاع الأمنية جراء الحرب. وشارك في عملية التوزيع الأستاذ عبادة برير مفتش الرئاسة بمحلية كوستي ممثل المدير التنفيذي للمحلية، والأستاذ عوض الطاهر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بمحلية كوستي. وأكد ممثل المحلية أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام حكومة الولاية بتوفير الغذاء للنازحين والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن برامج الدعم الإنساني ستتواصل خلال الفترة المقبلة وفق خطة الولاية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

