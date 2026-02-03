ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



