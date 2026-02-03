الصحة المصرية ترفع الجاهزية القصوى لاستقبال مرضى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة المصرية، صباح اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع منشآت الرعاية الصحية بمحافظة شمال سيناء، تزامنًا مع فتح معبر رفح لاستقبال المرضى القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت خطة تشغيلية شاملة تتضمن مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، في إطار الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية الفلسطينية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

كما أشارت إلى تجهيز ما يقارب 300 سيارة إسعاف لتأمين نقل المرضى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، إلى جانب تجهيز 12 ألف طبيب و30 فريق انتشار سريع، وفق متطلبات التدخل الطبي السريع، بما يضمن الاستجابة الفورية للحالات الطارئة ودعم المنظومة الصحية خلال المرحلة الحالية.

المصدر : القاهرة الإخبارية