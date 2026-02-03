محمد بن راشد يلتقي رئيس إستونيا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، فخامة ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2026 التي انطلقت في دبي اليوم (الثلاثاء)، وتستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس إستونيا والوفد المرافق له، معرباً سموّه عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تجمعها مع جمهورية إستونيا، في ضوء حرص الجانبين على تطويرها نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الحيوية كافة.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع شركائها حول العالم، لا سيما في مجالات الابتكار والتحوّل الرقمي، بما يدعم بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ويخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية المستدامة والازدهار.

كما تناول اللقاء عدداً من المحاور والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، وما تمثله كمنصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

وقد أشاد رئيس جمهورية إستونيا بمستوى العلاقات مع دولة الإمارات، منوهاً بالدور الحيوي الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في تعزيز التعاون الدولي، وتمكين الحكومات من تطوير أدواتها لمواجهة التحديات المستقبلية، كما أثنى على مستوى تنظيم القمة ودورها في صياغة رؤى مبتكرة لتطوير العمل الحكومي وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

حضر اللقاء، سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 يشارك في أعمالها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وما يزيد على 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.