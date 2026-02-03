بالصور.. الصفحة الرسمية لوزراة الداخلية المصرية توضح الحقائق حول وفاة رجل سوداني داخل السجون المصرية بعد القبض عليه في حملة للذين دخلوا البلاد بطريقة غير رسمية

أصدرت وزراة الداخلية المصرية, عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بيان وضحت فيه الحقائق الكاملة حول وفاة مواطن سوداني, داخل إحدى السجون المصرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت صفحة وزارة الداخلية, صور نفت من خلاله الشائعات المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: (نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على (أحد الأشخاص يدعى / موسى إبراهيم – ” سودانى الجنسية”) بنطاق بمحافظة الجيزة ووفاته بمحبسه.).

وتابعت صفحة وزارة الداخلية المصرية, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (المصدر أكد أنه لم يُستدل على وجود شخص بذات المسمى ضمن الجالية السودانية المتواجدة بالبلاد ، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو تم ضبطه بتاريخ أول الجارى بمحافظة الإسكندرية لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.. وأن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)