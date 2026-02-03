الإعيسر : الإعلام السوداني يدفع ثمن الاعتداءات خسائر الأجهزة والمعدات تتخطى 26 مليون دولار

كشف وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الأستاذ خالد الإعيسر، في حوار مع برنامج “السودان الليلة” بتلفزيون السودان اليوم، عن حجم الخسائر التي لحقت بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، على المستوى الاتحادي فقط، جراء الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأوضح أن الهيئتين منفصلتان؛ إذ تختص الأولى بالإنتاج البرامجي والإخباري الإذاعي والتلفزيوني، بينما تُعنى الثانية بهندسة البث والتغطية والانتشار.

وأشار إلى أن خسائر الأجهزة والمعدات فقط – دون احتساب المباني – بلغت 9,968,300 يورو للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، و16,275,000 دولاراً للهيئة السودانية للبث الإذاعي والتلفزيوني، وأكبر الخسائر بالهيئة وقعت في المحطة الأرضية (للبث) في منطقة الفتيحاب بأم درمان.

جدير بالذكر أن تقدير هذه الخسائر جاء عبر لجنة هندسية وإدارية مختصة شكلتها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعد تحرير مبانيها في 12 مارس 2024، وهي لجنة معنية بمعاينة وحصر الأجهزة والمعدات ومخلفات آثار الحرب، بعد تعرض الهيئتين للإتلاف المتعمد.