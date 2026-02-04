تراجع الدولار يدعم عقود فول الصويا والذرة

ارتفعت عقود فول الصويا الآجلة بدعم من تغطية مراكز البيع على المكشوف وعمليات الشراء الفني. ووجدت العقود بعض الدعم عند هذه المستويات السعرية، في وقت شهد فيه الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا بعد الارتفاع الأخير. وفي أميركا الجنوبية، يتقدم الحصاد القياسي في البرازيل، بينما قد تشهد المناطق الجافة في الأرجنتين هطول أمطار.

وتواصل التقديرات الخاصة لمحصول البرازيل الارتفاع مع تقدم موسم الحصاد، فيما من المقرر أن تصدر الوكالة الوطنية البرازيلية للإمدادات (CONAB) تقديرها التالي في 12 فبراير. وتشير العديد من هذه التقديرات المحدثة حاليًا إلى أن الإنتاج قد يتجاوز 180 مليون طن.

في الوقت ذاته، تترقب الأسواق ما إذا كانت الصين لا تزال مهتمة بشراء فول الصويا الأميركي بعد بلوغها مستوى 12 مليون طن المتفق عليه ضمن إطار اتفاق تجاري تم التوصل إليه العام الماضي، لكنه لم يُوقّع رسميًا بعد. ووفقًا لتقارير، فقد قامت بكين بشراء كميات كبيرة من فول الصويا من البرازيل بعد بلوغ هذا الحد.

وعلى صعيد المنتجات، تراجعت عقود دقيق فول الصويا الآجلة، في حين ارتفعت عقود زيت فول الصويا، في ظل تباين توقعات الطلب بين المنتجين.

أما الذرة، فقد سجلت ارتفاعًا مدعومة أيضًا بتغطية مراكز البيع والشراء الفني، إلى جانب ضعف الدولار. غير أن ميزة السعر التصديري للولايات المتحدة بدأت في التراجع، إذ أصبحت الأرجنتين صاحبة أدنى سعر للتسليم ابتداءً من فصل الربيع. كما أفادت تقارير بأن الذرة الرفيعة (السورغم) بدأت تحل محل الذرة في إنتاج الإيثانول في بعض المناطق، نتيجة فارق التكلفة.

وتتابع أسواق الذرة كذلك فرص هطول الأمطار في أميركا الجنوبية، إلى جانب حصاد المحصول الأول وزراعة المحصول الثاني في البرازيل. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) بياناتها الأسبوعية حول الإيثانول يوم الأربعاء.

وفيما يخص مجمع القمح، فقد جاءت التداولات متباينة. ولا تزال الصادرات تحقق أداءً جيدًا، حتى في ظل تراجع القدرة التنافسية للأسعار الأميركية، والارتفاع الأخير للدولار، وزيادة الإمدادات العالمية. ومن المنتظر أن تركز الأسواق عن كثب على الأرقام العالمية في تقرير العرض والطلب المقبل الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية (USDA) في 10 فبراير.

وتبدو الظروف الجوية الخاصة بتطور قمح الشتاء الأميركي مواتية في معظم مناطق الغرب الأوسط والسهول. كما تتابع أسواق القمح أوضاع فصل الشتاء في أوروبا ومنطقة البحر الأسود، إلى جانب المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأفادت الحكومة الروسية بعدم تسجيل أضرار ناتجة عن الصقيع لمحصول قمح الشتاء لديها عقب موجة برد شهدتها البلاد مؤخرًا.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.7% إلى 4.28 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.6% إلى 10.65 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.2% إلى 5.28 دولار للبوشل.