عون: نعمل على عدم استدراج لبنان لحرب جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس، إنه يعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، موضحاً أن بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، أمران لا رجوع عنهما وتعمل الدولة على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية.

وأضاف في تصريحات أمام وفد «الجبهة السيادية»، أن عودة ثقة دول الخارج بلبنان ودعمها نتيجة طبيعية لما نقوم به من إعادة بناء للدولة على أسس ثابتة، لجهة بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، وهما أمران لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، ونعمل على تحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، إن الحكومة لن تسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة، مشيراً إلى أن الدولة باتت تفرض سيطرتها على الجنوب للمرة الأولى منذ 1969.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله خلال ندوة بالقمة العالمية للحكومات بدبي عن الرؤية الجديدة لمستقبل لبنان، وإن السيادة والإصلاح عاملان أساسيان لإنقاذ لبنان.