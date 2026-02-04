شكرا لقرائتكم خبر استراتيجيات بناء الموسوعات الرقمية وفق المعايير العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المنتدى السعودي للإعلام انعقاد جلسة بعنوان «استراتيجيات بناء الموسوعات الرقمية وفق المعايير العالمية» قدمها الرئيس التنفيذي لمنصة سعوديبيديا حامد الشهري، وذلك ضمن سلسلة جلسات منصة الإلهام التي تستعرض تجارب ريادية في تطوير المحتوى الرقمي.

وتناول الشهري خلال الجلسة منهجيات بناء الموسوعات الرقمية الحديثة، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية في التوثيق، والتحرير، وإدارة المعرفة، إضافة إلى استعراض نماذج عالمية في الحوكمة الرقمية للمحتوى، متطرقا إلى دور التقنيات الحديثة في تطوير الموسوعات الرقمية، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقنيات السحابية، وتقنيات الحفظ الرقمي، مؤكدا أن هذه الأدوات تسهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الإنتاج المعرفي.

وأكد الشهري أن الموسوعات الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في صناعة المعرفة الوطنية، مشيرا إلى أن «سعوديبيديا» تمثل نموذجا سعوديا متقدما يسهم في توثيق الهوية، وإبراز المحتوى المحلي بمعايير عالمية.

ولفت الشهري الانتباه إلى أبرز الممارسات العالمية في بناء الموسوعات الرقمية، مشيرا إلى أهمية التحديث المستمر للمحتوى، وتطبيق حوكمة تحريرية واضحة، وخلق دلالات وصفية تسهم في رفع جودة الوصول للمعلومات، كما استعرض آليات إدارة دورة حياة المحتوى لمنع التكرار وتعزيز موثوقية البيانات.

وشهدت الجلسة حضورا لافتا من المهتمين بصناعة المحتوى، والخبراء، والقيادات الإعلامية، الذين تفاعلوا مع الطرح المقدم وطرحوا أسئلة حول مستقبل الموسوعات الرقمية ودورها في دعم التحول المعرفي.