سعر سهم متحدة (URC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026

صعد سعر سهم الشركة السعودية للعدد والأدوات (4008) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد تلك المكاسب اللحظية في الفترة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.52 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 28.64 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد