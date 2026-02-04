الاقتصاد

سعر سهم متحدة (URC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم متحدة (URC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026 1/2
  • سعر سهم متحدة (URC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم متحدة (URC) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 01:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم الشركة للعدد والأدوات (4008) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على تمديد تلك المكاسب اللحظية في الفترة المقبلة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.52 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 28.64 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا