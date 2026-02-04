الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 03:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، بعد رحلة هبوطيه حاول الزوج خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تجميع سريع للزخم الإيجابي حول السعر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا