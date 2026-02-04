سعر الدولار مقابل الفرنك يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-02-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، بعد رحلة هبوطيه حاول الزوج خلالها البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تجميع سريع للزخم الإيجابي حول السعر.