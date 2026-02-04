الاقتصاد

سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 04-02-2026

2026-02-04 03:13AM UTC

2026-02-04 03:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 0.7020، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

