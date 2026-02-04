سعر الفضة يشهد دايفرجنس سلبي يهدد مكاسبه المؤقتة – توقعات اليوم – 04-02-2026

تراجع سعر سهم الفالح (FALH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.686 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.64 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط