سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعزز من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 04-02-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 74,000$، والذي كان يمثل هدفاً سعرياً لنا في تحليلاتنا السابقة، هذا الارتكاز منح السعر قدراً من الزخم الإيجابي، ساعده على تسجيل مكاسب محدودة في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال موجة الهبوط الأخيرة.

وفي المقابل يظل هذا الصعود محاطاً بضغوط سلبية واضحة، مع استمرار تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولات مؤشرات القوة النسبية تصريف تشبعها البيعي، وبدء توارد إشارات إيجابية منها، ما قد يدعم حالة من التذبذب أو الارتداد المؤقت، دون أن يعني بالضرورة انعكاساً مؤكداً للاتجاه في الوقت الحالي.