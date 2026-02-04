الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 02:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 156.25، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه على المدى اللحظي، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا