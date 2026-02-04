سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بعد تماسك مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 156.25، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد السعر لمكاسبه على المدى اللحظي، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.