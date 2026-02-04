سعر الذهب يستقر فوق حاجز نفسي مهم وسط إشارات تحذيرية - توقعات اليوم – 04-02-2026

واصل سعر سهم متحدة (URC) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي ال صاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 270.00 دينار، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 313.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد