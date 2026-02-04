الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الذهب (GOLD) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى المقاومة النفسية المهمة 5,000$، في إشارة إلى استمرار المحاولات الإيجابية لتعويض جزء من الخسائر السابقة، إلا أن هذا الصعود اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والتي قد تمثل عائقاً أمام قدرة السعر على تمديد مكاسبه على المدى القريب.

 

ويأتي ذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يرجّح احتمالية دخول السعر في حالة من التذبذب أو التراجع المحدود خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.



