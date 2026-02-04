سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

- 1/2
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-04 02:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل السعر بالرغم من ذلك يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، لتضع هذه الصورة تلك المكاسب الأخيرة في إطار محاولات الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة.