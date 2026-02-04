سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

صعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل السعر بالرغم من ذلك يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، لتضع هذه الصورة تلك المكاسب الأخيرة في إطار محاولات الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة.