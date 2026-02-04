سعر اليورو مقابل الدولار يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 04-02-2026

صعد سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 124.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 124.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 130.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد