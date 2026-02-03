شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية توقع اتفاقية لتحويل الطاقة وشراء المياه لمشروع الزور الشمالي بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعافت بيتكوين من قرب أدنى مستوياتها في نحو 10 أشهر يوم الثلاثاء، لكنها ظلت تحت ضغط دون مستوى 80 ألف دولار، بعدما أثقلت موجة تصفيات واسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية كاهل السوق.

وتم تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بارتفاع 2.8% عند 78,558.4 دولار بحلول الساعة 01:42 بالتوقيت الشرقي (06:42 بتوقيت غرينتش).

وكانت بيتكوين قد تراجعت إلى 74,635.5 دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل أبريل، مع تسارع عمليات البيع بفعل سلسلة من أوامر إيقاف الخسائر وطلبات تغطية الهامش.

بيتكوين تحت ضغط التصفيات الكثيفة وترشيح ترامب لرئاسة الفيدرالي

وجاء الانخفاض الحاد خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة تصفيات واسعة لمراكز مالية ذات رافعة، ما سلط الضوء على حجم المضاربات التي تراكمت خلال موجة الصعود في العام الماضي.

وأظهرت بيانات شركات تتبع المشتقات أن مليارات الدولارات من الرهانات على العملات المشفرة جرى محوها خلال فترة قصيرة، حيث شكلت المراكز الطويلة النسبة الأكبر من عمليات الإغلاق القسري.

وأفادت تقارير بأن ضعف السيولة فاقم تقلبات الأسعار، ما سمح لتحركات سعرية محدودة نسبيًا بإطلاق عمليات تصفية واسعة النطاق.

كما تأثرت المعنويات بحالة عدم اليقين على الصعيد الاقتصادي الكلي، إذ يقيم المستثمرون تداعيات ترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة النظر في المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

ويُنظر إلى وورش على نطاق واسع على أنه يميل إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، ما أثار مخاوف من بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، تأجل صدور تقرير الوظائف الأميركي لشهر يناير، الذي يحظى بمتابعة وثيقة وكان مقررًا نشره يوم الجمعة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، بحسب مكتب إحصاءات العمل.

لا اتفاق حول عوائد العملات المستقرة في اجتماع البيت الأبيض

وأظهرت تقارير إعلامية أن قطاع العملات المشفرة والبنوك الأميركية الكبرى لا يزالان متباعدين بشأن كيفية تنظيم عوائد العملات المستقرة، عقب اجتماع عُقد في البيت الأبيض، ما يبرز استمرار العقبات أمام تمرير تشريعات العملات الرقمية المتعثرة منذ فترة طويلة.

وشارك في الاجتماع مسؤولون تنفيذيون من شركات العملات المشفرة وممثلون عن البنوك ومسؤولون حكوميون في واشنطن لمناقشة قواعد هيكلة السوق، لكن لم يتم إحراز تقدم يُذكر بشأن السماح لمُصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد شبيهة بالفائدة.

وتجادل البنوك بأن العملات المستقرة ذات العائد قد تُسرّع نزوح الودائع وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي، في حين ترى شركات التشفير أن هذه الخصائص ضرورية للنمو والقدرة التنافسية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تعافٍ في البدائل وقفزة لبوليغون

وشهدت معظم العملات البديلة أيضًا تعافيًا طفيفًا يوم الثلاثاء.

وارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 4.6% إلى 2,325.92 دولار.

كما صعدت XRP، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.1% إلى 1.61 دولار.