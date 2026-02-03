العملات الرقمية البديلة تعيش على نجاح البيتكوين حسب أحد المحللين

أثار مناصر البيتكوين “بيير روشارد” جدل جديد داخل مجتمع العملات الرقمية بعد هجومه الحاد على العملات البديلة، معتبرا أنها تركب موجة البيتكوين وأن السياسات الفيدرالية الأمريكية يجب أن تركز على البيتكوين فقط.

جاءت تصريحاته بالتزامن مع هبوط البيتكوين دون 75 ألف دولار وسط موجة بيع واسعة مرتبطة بضغوط اقتصادية وغموض تنظيمي في واشنطن.

حيث نشر في 3 فبراير على منصة X منشور مصبوغ بلغة هجومية لرفض قيمة الأصول غير المرتبطة بالبيتكوين، مؤكدا أن العملات الرقمية البديلة تعتمد بالكامل على البيتكوين وعليها أن تكون ممتنّة لما يحدث.

ويأتي ذلك مع تراجع البيتكوين بنحو 11% خلال أسبوع، وتقلص مكاسب الشركات الحائزة على البيتكوين.

Strategy تشتري والمكاسب تتآكل:

في 2 فبراير، أعلنت “Strategy” (أكبر شركة تمتلك البيتكوين) شراء 855 بيتكوين مقابل 75.3 مليون دولار.

ومع استمرار تراجع السعر، انخفضت مكاسبها غير المحققة من قرابة 8 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى أقل من 3 مليار دولار، بالتوازي مع خسارة سوق الكريبتو نحو 500 مليار دولار منذ أواخر يناير.

مما صرح به أيضا “روشارد” أن التركيز السياسي الحالي في غير مكانه خاصة مع انشغال النقاشات في البيت الأبيض بملفات مثل تنظيم عوائد العملات المستقرة ضمن مسار تشريعات عالقة (مثل CLARITY Act).

وعلّق بأن الأولوية يجب أن تكون للبيتكوين والاحتياطي الاستراتيجي بدلا من ملفات العوائد على العملات المستقرة.

في المحصلة، يعكس هذا السجال الانقسام التقليدي بين نهج تعظيم البيتكوين وبين بقية منظومة الكريبتو، ويأتي في توقيت حساس مع موجة هبوط تشمل عدة أصول عبر الأسواق.

