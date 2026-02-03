انخفاض أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة إلى أدنى مستوياتها منذ 2024 مع تراجع الطلب الاستثماري

تام شمس - الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:42 مساءً - هبطت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة في البورصات الكبرى من نحو تريليوني دولار في أكتوبر إلى تريليون دولار بنهاية يناير، ما يشير إلى “تراجع واضح في انخراط المستثمرين” وضعف الطلب، بحسب محللين.

ويتداول (BTC) حاليًا منخفضًا بنسبة 37.5% عن ذروته المسجلة في أكتوبر، في ظل شحّ السيولة وموجة قوية من العزوف عن المخاطر، ما أدى إلى انكماش الأحجام.

وقال محلل منصة CryptoQuant، المعروف باسم Darkfost، يوم الاثنين إن “الطلب الفوري يجفّ”، مضيفًا أن هذا التصحيح “كان مدفوعًا إلى حد كبير بحدث التصفية في 10 أكتوبر”.

وبحسب بيانات CryptoQuant، تراجعت أحجام التداول الفوري للعملات المشفّرة على البورصات الكبرى إلى النصف منذ أكتوبر. فعلى سبيل المثال، سجّلت منصة Binance أحجام تداول لبيتكوين بنحو 200 مليار دولار في أكتوبر، قبل أن تنخفض إلى قرابة 104 مليارات دولار حاليًا.

وأضاف المحللون أن “هذا الانكماش في الأحجام أعاد السوق إلى مستويات تُعد من الأدنى منذ عام 2024، ما يعكس ابتعادًا واضحًا للمستثمرين عن سوق العملات المشفّرة، وبالتالي ضعف الطلب”.

أحجام تداول بيتكوين الفورية على البورصات الكبرى تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ 2024. المصدر: CryptoQuant

وأشاروا إلى أن هذا ليس العامل الوحيد المؤثر. إذ تتعرض سيولة السوق أيضًا لضغوط، وهو ما يتجلى في التدفقات الخارجة للعملات المستقرة من البورصات، إلى جانب تراجع القيمة السوقية للعملات المستقرة بنحو 10 مليارات دولار.

دواء مُرّ لكنه ضروري للسوق

قال Justin d’Anethan، رئيس الأبحاث في Arctic Digital، لموقع Cointelegraph إن أكبر المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه بيتكوين خلال الأشهر المقبلة تبدو مدفوعة بعوامل كلية.

وأوضح أن “حالة عدم اليقين المرتبطة بالموقف المتشدد لـ Kevin Warsh كرئيس للاحتياطي الفيدرالي قد تعني خفضًا أقل أو أبطأ لأسعار الفائدة، ودولارًا أقوى، وعوائد حقيقية أعلى، وكلها عوامل تضغط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفّرة”.

وأضاف، في قراءة مخالِفة: “لا أعتقد أن سردية بيتكوين كتحوّط ضد تآكل القيمة أو التضخم قد انتهت. فقد صُمّمت بيتكوين للتحوّط من السياسات النقدية المتهوّرة ومن تآكل العملات على المدى الطويل جدًا”.

وأشار إلى أن “استئناف التدفقات القوية إلى صناديق ETF، أو سنّ تشريعات أوضح داعمة للعملات المشفّرة، أو صدور بيانات اقتصادية أضعف تجبر الاحتياطي الفيدرالي على العودة إلى سياسة أكثر تيسيرًا”، قد يشعل موجة صعود ملموسة.

وختم بالقول: “قد يكون هذا دواءً مُرًّا، لكن التحرك الأخير يبدو ضروريًا وصحيًا في المحصلة، لتنظيف الرافعة المالية، وتهدئة المضاربات، وإجبار المستثمرين على إعادة تقييم الأسعار”.

لم نصل بعد إلى قاع سعر بيتكوين

أشار Joao Wedson، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Alphractal، إلى أن تحقق قاع سعر بيتكوين يتطلب حدوث أمرين.

الأول أن يصبح حاملو الأجل القصير (STH) في وضع خسارة، وهو ما يحدث حاليًا. أما الثاني، فهو أن “يبدأ حاملو الأجل الطويل (LTH) في تحمّل خسائر”، وهو ما لم يحدث بعد.

وأضاف أن الأسواق الهابطة لا تنتهي إلا عندما ينخفض السعر المُحقّق لحاملي الأجل القصير إلى ما دون السعر المُحقّق لحاملي الأجل الطويل، في حين تبدأ الأسواق الصاعدة عندما يعاود الارتفاع فوقه.

وحاليًا، لا يزال السعر المُحقّق لحاملي الأجل القصير أعلى من نظرائه على المدى الطويل، غير أن كسر مستوى الدعم الرئيسي عند 74 ألف دولار قد يدفع بيتكوين إلى دخول نطاق السوق الهابطة.