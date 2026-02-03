بعد تهديده بالرحيل.. الدوري السعودي يرد على اتهامات رونالدو

رد حاسم على غضب النجم البرتغالي

رد مسؤولو السعودي، بشكل غير مباشر، على الاتهامات التي أطلقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والتي هدد بسببها بالرحيل عن الفريق.

وتغيب رونالدو عن مباراة النصر الأخيرة ضد الرياض، أمس الإثنين، في الجولة العشرين من دوري روشن، بداعي عدم حصول النادي على نفس الدعم الذي تتلقاه الأندية المنافسة، وعلى رأسها الهلال.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” إن النجم البرتغالي يفكر في الرحيل عن الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2026-2027.

ويمتلك “الدون” شرطًا جزائيًا في عقده مع النصر، يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل، مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، أو ما يعادل 50 مليون يورو.

وبحسب الشبكة، فإن مسؤولي الدوري السعودي ردوا على اتهامات رونالدو بأن صفقات الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي لم يتم تمويلها من صندوق الاستثمارات العامة أو رابطة الدوري، وتحديدًا صفقة ضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد.

وأوضح المسؤولون للنجم البرتغالي أن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي لنادي الهلال، هو من قام بتمويل تلك الصفقات، وهو خارج عن إدارة الصندوق والرابطة.

من ناحية أخرى، برر مسؤولو الدوري السعودي عدم تعاقد النصر سوى مع العراقي حيدر عبدالكريم، من الزوراء، في الميركاتو الشتوي، بالمبالغ الكبيرة التي أنفقها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأنفق النصر أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للتعاقد مع العديد من اللاعبين، أبرزهم البرتغالي جواو فيليكس، الفرنسي كينجسلي كومان، والإسباني إينيجو مارتينيز.

وطالب مسؤولو الدوري السعودي “صاروخ ماديرا” بالتوقف عن إضرابه، والعودة للمشاركة في المباراة المقبلة ضد الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن.

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة.

