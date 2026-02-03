والي الخرطوم يخاطب اليوم العالمي للجمارك ويشيد بدورها في حماية الاقتصاد من التخريب والتهريب

بتشريف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة احتفلت قوات شرطة الجمارك اليوم من مبنى رئاستها وسط الخرطوم باليوم العالمي للجمارك والذي جاء هذا العام تحت شعار

(الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام) وذلك بحضور نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق حقوقي الطاهر محمد علي البلولة والمدير العام لقوات الجمارك الفريق شرطة صلاح محمد إبراهيم إلى جانب قيادات قوات الشرطة والجمارك وممثلي جمعية الجمارك العالمية وعدد من القيادات الرسمية والأمنية.

وأكد والي الخرطوم خلال مخاطبته الاحتفال أن قوات الجمارك تمثل أحد الأعمدة الأساسية في حماية الاقتصاد القومي من خلال دورها المحوري في تنظيم وضبط حركة التجارة الخارجية ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد.

وأشار إلى أن للجمارك إسهاماً واضحاً ومقدراً في دعم الاقتصاد القومي خاصة خلال فترة الحرب حيث ظلت تؤدي مهامها بكفاءة واقتدار في ظروف استثنائية ومعقدة.

وأشاد والي الخرطوم بالتضحيات الكبيرة التي قدمها منسوبو قوات الجمارك في معركة الكرامة ومشاركتهم الفاعلة في إسناد القوات المسلحة مقدمين في سبيل الواجب الوطني الشهداء والجرحى دفاعاً عن أمن وإستقرار المواطن . كما ثمن الدور الريادي الذي ظلت تضطلع به الجمارك في دعم المواطنين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الغذائي والإيوائي والمساهمة في التخفيف من معانآة المتأثرين بالحرب.

من جانبه أوضح المدير العام لقوات الجمارك الفريق شرطة صلاح محمد إبراهيم أن أحتفال هذا العام يأتي تأكيداً على الدور الوطني المتعاظم لقوات الجمارك في مرحلة البناء وإعادة الإعمار ومعالجة ما دمرته الحرب مشيراً إلى أن الجمارك لم تتوقف عن أداء واجبها رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وإستعرض الفريق صلاح جملة من الإنجازات التي حققتها قوات الجمارك خلال فترة الحرب مبيناً أنها تمكنت من إحباط عدد كبير من محاولات التهريب والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تسعى بعض الجهات ضعيفة النفوس من خلالها إلى تخريب الاقتصاد القومي والإضرار بمقدرات البلاد. وأكد أن هذه النجاحات جاءت نتيجة لليقظة المستمرة والتنسيق المحكم مع الأجهزة النظامية الأخرى والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح.

إلى ذلك دشن والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة العمل في مركز الخدمات الطبية الملحقة برئاسة شرطة الجمارك .

إعلام ولاية الخرطوم