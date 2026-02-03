ING ألمانيا توسّع عروض ETP وETN المشفّرة عبر شراكات مع Bitwise وVanEck

تعمل ING Germany، ذراع الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لمجموعة ING Group، على توسيع إتاحة الاستثمار في العملات المشفّرة من خلال شراكات جديدة مع مديري الأصول الأميركيين Bitwise وVanEck.

وأعلنت الشركات يوم الاثنين أن البنك الألماني سيطرح منتجات متداولة في البورصة (ETPs) للعملات المشفّرة من Bitwise، إلى جانب سندات متداولة في البورصة (ETNs) من VanEck. وتنضم هذه الإصدارات إلى أدوات استثمارية مدرجة لدى ING من 21Shares وWisdomTree وذراع iShares التابعة لشركة BlackRock.

وتأتي هذه الإطلاقات في ظل سوق مشفّرة متقلبة، حيث يتداول (BTC) منخفضًا بنحو 10% منذ بداية العام، ما يعكس استمرار تبنّي التمويل التقليدي للأصول الرقمية رغم الاضطرابات.

عروض جديدة تشمل بيتكوين وإيثيريوم وسولانا وXRP وغيرها

ابتداءً من فبراير، سيتمكّن عملاء ING ألمانيا من تداول منتجات Bitwise المشفّرة من فئة ETP بأحجام أوامر لا تقل عن 1,000 يورو (1,180 دولارًا) من دون رسوم تنفيذ، بينما تخضع الأوامر الأصغر لعمولة قدرها 4.60 دولارات، وفق Bitwise.

وأشارت الشركة إلى أن “المنتجات يمكن استخدامها أيضًا ضمن خطط ادّخار من دون رسوم تنفيذ”، مؤكدة أن الشراكة تعكس التزامًا طويل الأمد بالأصول الرقمية.

ويشمل العرض كامل مجموعة منتجات Bitwise المدرجة على منصة Xetra التابعة لـ Deutsche Börse Group، مع تركيز خاص على ثلاثة منتجات رئيسية:

صندوق Bitwise Core Bitcoin ETP المُرمز (BTC1)، وBitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP المُرمز (DA20)، وBitwise Physical Ethereum ETP المُرمز (ZETH).

من جانبها، تشمل سندات VanEck المشفّرة المدرجة لدى ING عشرة أوراق مالية مرتبطة ببيتكوين و(ETH)، إضافة إلى Algorand وAvalanche وChainlink وPolkadot وPolygon وSolana، إلى جانب سندين سَلّتين (Basket ETNs).

وتُعد ETPs فئة واسعة من الأوراق المالية التي تتبع أصولًا أساسية، في حين أن ETNs نوع محدّد منها مُهيكل كديون غير مضمونة. وعلى غرار الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، تحتفظ ETPs بالأصول، بينما لا تحتفظ ETNs بها، بل توفّر عائدًا مرتبطًا بمؤشر معيّن.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت منتجات ETP المشفّرة بداية صعبة لعام 2026، إذ خسرت 3.43 مليارات دولار خلال الأسبوعين الماضيين وسجّلت تدفقات خارجة بقيمة مليار دولار منذ بداية العام، بحسب CoinShares. وبعد موجة البيع الأخيرة، تعافت صناديق بيتكوين المتداولة يوم الاثنين، مستقطبة تدفقات داخلة بقيمة 562 مليون دولار، وفق بيانات SoSoValue.