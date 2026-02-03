جبريل إبراهيم يهنئ بفكّ حصار كادوقلي ويحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على “جرائم المليشيا”

- 1/2
قدّم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، د. جبريل إبراهيم، التهنئة للشعب السوداني ولسكان مدينة كادوقلي عقب فكّ الحصار “الجائر” الذي فرضته قوات الدعم السريع وحلفاؤها على المدينة لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكداً أن ما تحقق جاء بفضل “بسالة القوات المسلحة والقوة المشتركة والقوات المساندة”.
وأشار جبريل إبراهيم إلى أن فك الحصار يُعد “انتصاراً ثمرةً لتلاحم الشعب خلف قواته”، مضيفاً أن ما جرى يثبت قدرة الدولة السودانية على حماية مواطنيها والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وترحّم جبريل على الشهداء الذين سقطوا خلال العمليات، مقدماً تعازيه لأسرهم، ومؤكداً أن “تضحياتهم كانت جسراً لعبور كادوقلي من الحصار إلى الحياة”.
وأشار إلى أن فك حصار المدن في كردفان يجب أن يشكّل بداية لتحرير الفاشر والجنينة ونيالا وجميع المناطق التي “لا تزال تحت حصار المليشيا“.
وانتقد جبريل “صمت الأسرة الدولية” تجاه ما وصفه بجرائم الدعم السريع بحق المدنيين، مجدداً مطالبته بتصنيفها “منظمة إرهابية” و”محاسبة الإمارات والجهات الداعمة لها”.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
