سعر سهم صناعات كهربية (1303) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 04-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-04 01:20AM UTC

صعد سعر سهم شركة الصناعات الكهربية (1303) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط الإيجابية المحيطة بالسهم، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه حرية أكبر لتحقيق تلك المكاسب الأخيرة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 12.26 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.07 ريال.

 

توقعاتنا لسعر السهم: صاعد 

